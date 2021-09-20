Владна партія Росії зберігає конституційну більшість у Державній думі – дані ЦВК

Партія «Єдина Росія» за підсумками голосування на виборах до Державної думи 17–19 вересня збереже конституційну більшість.

Після підрахунку понад 85% бюлетенів владна партія отримує майже 50% голосів за партійними списками. Крім того, 195 представників цієї партії, за даними ЦВК, лідирують по одномандатних округах. У сукупності це дає приблизно 315 із 450 мандатів у новій Держдумі. Це менше, ніж було у «Єдиної Росії» раніше, але більше, ніж необхідні для конституційної більшості 300 місць.

На другому місці Комуністична партія, у неї близько 19% голосів по федеральних списках, а представники партії лідирують у 15 одномандатних округах. КПРФ вдалося виграти вибори, за попередніми даними, в трьох регіонах, Якутії, Хабаровському краї та Ненецькому автономному окрузі.

По одномандатних округах до нижньої палати парламенту також проходять кілька кандидатів від «Справедливої Росії» і по одному від кількох партій, включно з «Яблуком».

За партійними списками проходять також ЛДПР і «Справедлива Росія – За правду». Поки неясно, чи з’явиться в Думі п’ята партія, «Нові люди», яка після обробки 86% бюлетенів долає 5-відсотковий бар'єр, проте запас незначний, 5,31%.

Відсутність офіційних даних про електронне голосування в Москві викликала критику незалежних спостерігачів і опозиції, яка підозрює владу у фальсифікаціях: без обліку електронного голосування в кількох округах лідирують кандидати, підтримані «Розумним голосуванням» Олексія Навального, з його ж урахуванням, як очікується, вони поступляться провладним кандидатам.