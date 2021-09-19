Вибори до Держдуми Росії: росіянка в Ізраїлі знову змогла проголосувати двічі

Громадянка Росії Юлія Іллінська, яка живе в Ізраїлі, знову змогла двічі проголосувати на виборах. Вона написала про це у фейсбуці.

Іллінська припустила, що їй вдалося це зробити, бо в систему, яка запобігає можливості повторного голосування, вносяться дані російських внутрішніх паспортів. Їхні номери не співпадають з номерами закордонних паспортів, за якими голосують росіяни за кордоном.

Влітку минулого року Іллінська розповіла, що змогла в Ізраїлі тричі проголосувати за поправки до російської конституції – в посольстві Росії в Тель-Авіві, генконсульстві в Хайфі та дистанційно. Іллінська стверджує, що таким чином хотіла показати вразливість системи електронного голосування для маніпуляцій.

У Росії проти Іллінської порушили кримінальне провадження про незаконне отримання бюлетеня для голосування. Вона була заочно арештована. Пізніше Московський міський суд скасував постанову про заочний арешт Іллінської.

У Росії за голосування більше від двох разів загрожує кримінальне покарання до чотирьох років в'язниці.

У Росії 19 вересня – останній день триденного голосування на парламентських виборах. Громадяни країни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.

Очікується, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» виграє парламентські вибори після того, як влада придушила інакомислення, що усунуло її критиків від участі у виборах, і посилила тиск на незалежні ЗМІ.

Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30 відсотків.

В останні місяці влада Росії розпочала масштабні репресії проти політичної мережі Навального, визнавши її «екстремістською організацією» та заборонивши союзникам політика брати участь у виборах.

Коли голосування розпочалося 17 вересня, застосунок Навального, пов’язаний із виборами, став недоступний для російських користувачів у Google play і App Store. Бот «Розумного голосування» заблокував Telegram. Соратники Навального назвали це цензурою.

Голосування, яке проводиться одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих зборів, відбувається на тлі звинувачень у масових порушеннях.