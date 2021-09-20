Головне на ранок: російське голосування і «понад 150 тисяч» учасників із Донбасу, Марш рівності в Києві

У Росії 19 вересня завершилося триденне голосування на виборах до Державної думи, за підсумками якого державні ЗМІ оголосили про перемогу владної партії та участь у виборах «понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами», у Києві без інцидентів завершився Марш рівності.

Російські вибори: «Єдина Росія» заявляє про «чесну перемогу», а соратники Навального – про фальсифікацію

19 вересня в Росії завершилося триденне голосування до Державної думи. Владна партія «Єдина Росія» заявляє про свою перемогу на виборах до Держдуми. Як заявив секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, перемога була «чесною і чистою».

Представники «Єдиної Росії» заявляють, що розраховують зберегти в Держдумі конституційну більшість.

Прихильники опозиціонера Олексія Навального звинувачують владу в намірі фальсифікувати результати.

Вибори до Держдуми Росії проходили також і на території окупованого Криму.

150 тисяч жителів Донбасу проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Росії – ТАСС

150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами проголосували дистанційно на виборах депутатів Державної думи Росії, йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС.

«Понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами, за попередніми даними, проголосували дистанційно на вересневих виборах до 15:45 (за київським часом)», –заначено в повідомленні з посиланням на слова голови комісії Ради з прав людини (РПЛ) з міжнародного співробітництва при президенті Росії Кирила Вишинського.

17 вересня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції щодо 33 кандидатів від окупованого Донбасу і Криму до Державної думи Росії.

РНБО обіцяє запровадити санкції проти всіх членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів в Криму і на Донбасі на виборах до Держдуми Росії.

Посли Великої Британії, Швеції і Нідерландів взяли участь у Марші рівності: «ми підтримуємо ЛГБТК+ в Україні»

Марш рівності у Києві своєю участю підтримали посли щонайменше трьох західних держав: посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Швеції Тобіас Тиберг і посол Нідерландів Йоганнес де Мол.

«Мені важливо бути тут, бо ЛГБТК+ спільнота в Україні доволі мала. І вони прагнуть тих речей, які є важливими для сучасної демократії. Тож найважливіше, що усі ми можемо зробити, це прийти сюди і висловити свою підтримку», – сказала Радіо Свобода посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Поліція Києва повідомила, що Марш рівності в центрі міста 19 вересня пройшов без порушень.

Організатори маршу заявили про сім тисяч учасників. За словами кореспондента Радіо Свобода, на іншій акції, в якій брали участь представники праворадикальних і релігійних організацій, було близько 200 учасників.

Акції були розділені і відбувалися за посиленої охорони.