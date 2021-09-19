150 тисяч жителів Донбасу проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Росії – ТАСС

150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами проголосували дистанційно на виборах депутатів Державної думи Росії, йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС.

«Понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами, за попередніми даними, проголосували дистанційно на вересневих виборах до 15:45 (за київським часом)», –заначено в повідомленні з посиланням на слова голови комісії Ради з прав людини (РПЛ) з міжнародного співробітництва при президенті Росії Кирила Вишинського.

«Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в «ДНР» і «ЛНР» та отримали паспорти (РФ), раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом... на 15:45 проголосували понад 150 тисяч осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна і показує, як дистанційно голосував Донбас», – сказав він на брифінгу 19 вересня в Громадській палаті Росії.

Вишинський зазначив, що голосування «громадян Росії на Донбасі» стало наймасштабнішим за кордоном.

«Там величезна кількість людей – понад 650 тисяч. Вже є громадянами РФ, отримали паспорти. Для них це буде перша реальна можливість реалізувати своє громадянське право на участь у виборах», – сказав він.

17 вересня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо 33 кандидатів від окупованого Донбасу і Криму до Державної думи Росії і 7 співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

РНБО обіцяє ввести санкції проти всіх членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів в Криму і на Донбасі на виборах до Держдуми Росії.

17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України», – зазначено у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити незаконні дії Росії, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій».

У Росії протягом трьох днів, 17–19 вересня, відбувалося голосування на виборах депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів.

15 вересня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на дні голосування у Росії (17, 18 та 19 вересня – ред.) організовано 825 автобусних та 12 залізничних рейсів для жителів ОРДЛО, що отримали російські паспорти. Возитимуть їх до Ростовської області: там для них, за інформацією російських ЗМІ, відкрили 91 дільницю.