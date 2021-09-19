Представник президента в КСУ пояснив, чому Україна дозволила роботу виборчих дільниць Росії

Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в дипломатичних представництвах Росії в найбільших українських містах голосування на виборах до російської Держдуми. Про це сказав в інтерв’ю «Україна 24» представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

Коментуючи відкриття виборчих дільниць у посольстві і консульствах Росії, він зазначив: «З точки зору міжнародного права є конвенція про консульські зносини, є конвенція про дипломатичні зносини. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. У консульських установах України за кордоном та консульських установах інших країн на території України головним завданням є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави».

При цьому Веніславський нагадав, що Україна «не розірвала навіть дипломатичних зносин з країною-окупантом, не кажучи про консульські».

У Росії 19 вересня – останній день триденного голосування на парламентських виборах. Громадяни країни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.

Очікується, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» виграє парламентські вибори після того, як влада придушила інакомислення, що усунуло її критиків від участі у виборах, і посилила тиск на незалежні ЗМІ.

Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30 відсотків.

В останні місяці влада Росії розпочала масштабні репресії проти політичної мережі Навального, визнавши її «екстремістською організацією» та заборонивши союзникам політика брати участь у виборах.

Коли голосування розпочалося 17 вересня, застосунок Навального, пов’язаний із виборами, став недоступний для російських користувачів у Google play і App Store. Бот «Розумного голосування» заблокував Telegram. Соратники Навального назвали це цензурою.

Голосування, яке проводиться одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих зборів, відбувається на тлі звинувачень у масових порушеннях.