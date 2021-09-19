Гризлов сказав, що питання виборів до Держдуми Росії не стосується Мінських угод – Гармаш

Голова делегації Росії на «мінських» переговорах Борис Гризлов на засіданні Тимчасової контактної групи (ТКГ) заявив, що питання виборів до російської Держдуми не стосується Мінських угод. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, на останньому засіданні ТКГ, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков поставив Борису Гризлову запитання щодо залучення Кремлем мешканців ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії.

«Знаєте, що Гризлов відповів? Гризлов сказав, що питання виборів до Держдуми не відноситься до Мінських угод. І все! І все. І людина відразу перейшла на іншу тему, як нібито тут... У них така манера спілкування», – зазначив Сергій Гармаш.

17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України», – зазначено у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити незаконні дії Росії, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій».

У Росії протягом трьох днів, 17–19 вересня, тривало голосування на виборах депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів.

15 вересня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на дні голосування у Росії (17, 18 та 19 вересня – ред.) організовано 825 автобусних та 12 залізничних рейсів для жителів ОРДЛО, що отримали російські паспорти. Возитимуть їх до Ростовської області: там для них, за інформацією російських ЗМІ, відкрили 91 дільницю.