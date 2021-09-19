Посли Великої Британії, Швеції і Нідерландів взяли участь у Марші рівності: «ми підтримуємо ЛГБТК+ в Україні»

Марш рівності у Києві своєю участю підтримали посли щонайменше трьох західних держав: посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Швеції Тобіас Тиберг і посол Нідерландів Йоганнес де Мол. Усі вони розповіли Радіо Свобода про те, чому взяли участь у ході на захист прав ЛГБТ.

«Мені важливо бути тут, бо ЛГБТК+ спільнота в Україні доволі мала. І вони прагнуть тих речей, які є важливими для сучасної демократії. Тож найважливіше, що усі ми можемо зробити, це прийти сюди і висловити свою підтримку», – сказала посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Вона додала, що вважає правильним те, що посли іноземних держав підтримують Марш рівності, адже «це важливо для українців, вони просять рівних прав. А ми тут лише для того, щоб підтримати це».

Посол Тобіас Тиберг зазначив, що Швеція підтримує ухвалення законопроєкту №5488, який передбачає покарання злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Учасники Маршу рівності вимагають від парламенту ухвалити цей законопроєкт.

«Наша політика полягає у тому, що Швеція чітко підтримує ухвалення законопроєкту щодо злочинів на ґрунті нетерпимості. Ми працюємо з партнерами, громадянським суспільством, нашими партнерами у Раді і ведемо дискусії про те, чому це важливо. Про те, чому злочини на ґрунті ненависті – це не просто хуліганство, злочини на ґрунті ненависті – це інше, це набагато серйозніше. І кожна демократична країна має активно на це реагувати», – прокоментував посол Швеції.

Свою підтримку висловив і посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол: «Україна – молодець як країна, адже робить хороші кроки вперед. Як посольство ми також беремо участь у прайдах у Харкові та в Одесі».

У посольстві США в Україні повідомили, що працівники диппредставництва та їхні сім’ї взяли участь у Марші рівності в Києві.

Поліція Києва повідомила, що Марш рівності в центрі міста 19 вересня пройшов без порушень.

Організатори маршу заявили про сім тисяч учасників. За словами кореспондента Радіо Свобода, на іншій акції, в якій брали участь представники праворадикальних і релігійних організацій, було близько 200 учасників.

Акції були розділені і відбувалися за посиленої охорони.

Минулого року «Марші рівності» у Києві через коронавірусну пандемію проводили у форматі онлайн.