Сім тисяч людей взяли у Марші рівності – організатори

Сім тисяч людей взяли участь у Марші рівності в Києві, повідомили в організації «КиївПрайд».

«У 2019-му було вісім тисяч, але ми розуміємо, що пандемія і погода вплинули. Але це все одно досягнення», – сказав в ефірі Радіо Свобода представник «КиївПрайду» Максим Потапович.

Акція на захист прав спільноти ЛГБТ+ почалася в Києві близько 11:00. Її учасники пройшли ходою центром міста із гаслом «пліч-о-пліч на захист рівноправності».

За словами організаторів, це перший Марш рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди і представники політичних сил.

Учасники акції вимагають ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроект №5488, що передбачає внесення змін до законодавства щодо боротьби з дискримінацією і відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.

Одночасно з Маршем рівності в центрі Києва проходила альтернативна акція. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на неї зібралися близько 200 осіб, прихильників «традиційних цінностей», серед них – представники правих, праворадикальних організацій, релігійних організацій.

Акції були розділені і відбувалися за посиленої охорони. Про сутички між учасниками двох акцій не повідомляли.

Поліція про кількість учасників наразі не інформувала.

Минулого року «Марші рівності» у Києві через коронавірусну пандемію проводили у форматі онлайн.