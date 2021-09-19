Марш рівності в Києві: омбудсмен закликала поліцію гарантувати безпеку

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала київську владу і правоохоронні органи забезпечити контроль за дотриманням громадського порядку і гарантувати безпеку учасників Маршу рівності 19 вересня в Києві. Вона також закликала усіх громадян «бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації».

«Сьогодні у Києві відбудеться Марш рівності – мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+. Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність... Шануймо право кожної людини бути собою! Ми різні, але ми рівні», – написала Денісова у фейсбуці.

Поліція раніше заявила про готовність забезпечити порядок на Марші рівності у Києві.

Начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що у день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території.

Правоохоронці звернулися з проханням до жителів і гостей міста поставитися з розумінням та заздалегідь обрати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень.

У КМДА також повідомили, що цими вихідними громадський транспорт столиці змінить рух через масові заходи.

Як повідомили організатори, традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти Марш рівності проходитиме у Києві в неділю під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». За повідомленнями, це перший Марш рівності, який матиме політичні вимоги до влади у вигляді маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил.

Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжуєють учасників по маршруту проходження.