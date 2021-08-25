В Одесі напали на волонтера квір-фестивалю – ймовірні нападники кажуть, що він їх провокував

В Одесі напали на волонтера фестивалю квір-культури «Одеса прайд» – намагались відібрати веселкову бандану. Напад стався 24 серпня.

Як повідомляє пресслужба фестивалю, нападники були представниками радикальної організації «Традиція і Порядок». «Вони вже погрожували організаторам фестивалю «повторити Тбілісі», – зазначили там.

Напад потрапив на відео – кілька людей намагаються вирвати з рук волонтера бандану, поки ще двоє хлопців його тримають. Одним з тих, хто ймовірно тримав волонтера, був лідер одеського осередку ГО «Традиція і Порядок» Ілля Попков.

Як повідомила Радіо Свобода голова організаційного комітету фестивалю Ганна Леонова, постраждалий волонтер потрапив до рук радикалів випадково – він пішов у магазин, біля якого помітили кілька спортивних молодиків. На волонтері була веселкова бандана.

«Спочатку його покликали і один з них звернувся до нього, нецезурно обвинуватив нашого волонтера у пропаганді. Той спробував мирно поговорити, але на нього швидко налетіли і почали зривати бандану. Її зривали кілька людей – і спереду, і ззаду», – розповіла Леонова.

Закінчення конфлікту зафільмували ще двоє волонтерів фестивалю. Пізніше постраждалий казав, що бачив у нападників предмет, схожий на газовий балончик, і припускав, що в них є ніж – його погрожували «порізати». Заяву про скоєння злочину подали 25 серпня – поліцію просять розслідувати інцидент за статтею 161 Кримінального кодексу – як злочин на ґрунті ненависті.

Сам Попков заявив у коментарі Радіо Свобода, що опинився на місці нападу випадково, а хлопці, що відбирали бандану, – не члени організації «Традиція і порядок». За словами Попкова, волонтер провокував тих, хто пізніше відбирав в нього бандану. «Вони розклеювали агітацію, а він почав їх провокувати. Не знаю, як саме, мене там ще не було», – заявив Попков. Він уточнив, що поліція ще не зверталась до нього.

Останніми днями в Одесі розклеюють агітаційні матеріали проти фестивалю квір-культури і ходи, що запланована на кінець серпня. Це плакати із логотипами організації, де написано «Курорт закінчено, ТіП попереджає. 28.08» – на цей день запланована хода.

Один з плакатів, на якому немає логотипу «Традиції і Порядка», але який за словами Леонової постійно наклеєно поряд із їхніми «офіційними» матеріалами, містить імена організаторів параду і надпис «Знай ворога в обличчя». Один з організаторів – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Одеській області Людмила Ямщикова. Також там вказані Анна Леонова, Іван Терещук і Аліса Пивоварчик. Щодо плакатів вже відкрита кримінальна справа за 161-ю статтею Кримінального кодексу.

Леонова уточнила, що поліція досі не розслідувала і не знайшла винних у нападі на прайд-ходу у 2020 році. Зараз триває судовий розгляд позову «Одеса Прайда» проти Головного управління національної поліції в Одеській області. Зміст позову стосується недбалого виконання поліцейськими своїх обов’язків, що призвело до неможливості забезпечити громадянам реалізувати своє конституційне право на мирне зібрання і завдання фізичної та моральної шкоди для його учасників.