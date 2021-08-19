Соціологи про толерантність українців: 47% негативно ставляться до ЛГБТ

Соціологічна група «Рейтинг» у своєму опитуванні до 30-річчя Незалежності України, серед іншого, дослідила рівень толерантності в суспільстві.

«Як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, однак вони не дуже виявили терпимості у блоці дослідження толерантності», – йдеться у дослідженні.

Так, за даними соціологів, 47% респондентів негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти, 42% – до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей – ред.).

«Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що в серед хлопців цього ж віку таких втричі менше», – мовиться у дослідженні.

В цілому покоління Незалежності виявилося найтолерантнішим, особливо 16-24 роки, кажуть експерти.

«Водночас рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+), і серед них до людей, які не хочуть мати дітей, переважає негативне ставлення (66%), так само як і до ЛГБТ (65%)», – додають соціологи.

«Рейтинг» вказує: серед регіонів найбільш толерантний Київ, тоді як Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти.

Крім того, ставлення до людей, які не вірять у Бога більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, а 63% загалом ставляться нейтрально, 8% – позитивно.

«Загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються у ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів лише 7%. Віра в Бога зростає з віком і після 50 років має найвищі показники (більше 60%). Показники релігійності високі на Галичині й Заході в цілому. А ось у Києві та серед наймолодших (16-24) – віруючих менше половини. Серед тих, хто вірить в існування Бога і не сумніваються в ньому 40% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ - 55% ставляться негативно, до чайлдфрі - 49%», – йдеться у дослідженні.

До питання толерантності соціологи віднесли і ставлення до смертної кари.

«51% опитаних підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні, 45% – проти цього. Найбільше підтримують це старші, бідніші, з нижчим рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, сум, байдужість і страх)», – додають дослідники.

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.