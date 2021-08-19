Соціологи розповіли, про що мріють українці на 30-му році Незалежності

Соціологічна група «Рейтинг» у своєму дослідженні до 30-річчя Незалежності України вказує, що українці нині мріють про міцне здоров’я – таких 58%.

«Хороший фізичний стан – це одна з базових потреб людини. Пандемія, яка є загрозою здоров’ю, також могла вплинути на актуалізацію цього показника. На другому місці – підвищення зарплат та пенсій (41%). Для бідних це мрія №1, для них вона навіть дещо важливіша ніж здоров’я. Мрія про дітей та онуків – на третьому місці (40%). Вона актуальна однаково для всіх, менше лише для наймолодших (до 24 років). Стереотип, що народження дітей важливіше для жінок, не підтвердився: у мрії про дітей і онуків немає суттєвих різниць за статтю», – йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що мрія про міцне здоров’я популярніша серед жінок, аніж чоловіків: з 25 років 60% жінок актуалізують цю мрію. Для з чоловіків вона стає значимою після 50 років.

Також, за даними соціологів, про великий будинок і подорожі мріють 16-17%.

«Як і у сферах інтересів, подорожувати частіше мріють жінки, зокрема до 40 років. Також мрія про великий будинок більш важлива жінкам, аніж чоловікам. Лише 10% українців мріють про кар’єру. Найбільше таких серед молодих жінок 16-24 років – 45%. У 25-30 років таких жінок вполовину меншає (21%), бо з’являється ще мрія про дітей і родину. Молоді хлопці в 16-24 роки більше зорієнтовані на власну справу (38%), ніж на кар’єру, і ніж жінки їхнього віку (28%)», – вказує «Рейтинг».

Водночас, як мовиться в дослідженні, про щасливе кохання мріють 14% опитаних, при цьому для чоловіків воно більш важливе.

«Наприклад, у віці 25-40 років з жінок лише 14% мріють про кохання, а серед чоловіків таких 22-24%. Навіть після 60 років, кожен десятий з чоловіків ще мріє про щасливе кохання, тоді як серед жінок цього віку майже ніхто про це вже не мріє», – додають науковці.

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.