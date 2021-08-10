Дві третини українців вважають, що «події розвиваються в неправильному напрямку» – SOCIS

Майже дві третини (65,6%) українців вважають, що події в країні «розвиваються в неправильному напрямку», свідчать оприлюднені 9 серпня результати опитування Центру соціальних та політичних досліджень (SOCIS).

«Більша частина респондентів (46,6%) також схиляються до думки, що «терпіти теперішнє становище вже просто неможливо». Домінуючою емоцією стосовно нинішньої влади є розчарування (47,0%), і загалом негативні емоції суттєво переважають позитивні (91,7% проти 33,2%). Основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні респонденти найчастіше (37,3%) покладають на президента Володимира Зеленського», – ідеться в повідомленні соціологів.

У соціологічній компанії вказують, що вибірка з обсягом 2000 респондентів репрезентує доросле населення України (окрім окупованого Криму та непідконтрольних урядові територій Донбасу) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитування проводилося з 29 липня до 3 серпня.