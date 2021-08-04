Половина росіян позитивно ставиться до встановлення пам’ятника Сталіну – опитування

Встановлення пам’ятника радянському диктатору Йосифу Сталіну підтримує приблизно половина росіян – 48%, свідчить опитування «Левада-центру». Проти пам’ятників Сталіну виступають 20% населення, байдужі – близько 29%.

Соціологи відзначають, що число прихильників пам’ятника Сталіну за останні 10 років зросло майже вдвічі. У 2010 році на аналогічне питання позитивно відповіли 25 відсотків опитаних, а 36 відсотків – були проти.

Найбільше прихильників пам’ятника Сталіну – серед молоді 18-24 років і людей віком від 55 років. При цьому в 2010 році за пам’ятник Сталіну виступали 12 відсотків опитаних у віці від 18 до 24 років. Зараз їх 50 відсотків. Число прихильників встановлення пам’ятника росте і в інших вікових групах.

60 відсотків опитаних підтримує або скоріше підтримує створення музейного комплексу «Сталін-центр», різко проти – 14 відсотків.

«За останнє десятиліття в російському суспільстві відбулася переоцінка фігури Йосифа Сталіна. Переважно негативне або нейтральне ставлення до його особистості, характерне для нульових років, змінилися на переважно схвальне ставлення. Зазначена переоцінка сталася, в першу чергу, за рахунок істотної зміни настроїв молоді», – заявив представник «Левада-центру» Денис Волков.

Недавні соціологічні опитування показали, що радянського диктатора Йосифа Сталіна 39% росіян вважають найвидатнішою особистістю. Він лідирує в подібних опитуваннях останні 10 років.

На другому місці після Сталіна – Володимир Ленін, його вважають найвидатнішою людиною 32% респондентів. На третьому місці – Олександр Пушкін (23%), на четвертому – Петро I (19%). Президент Росії Володимир Путін – на п’ятому місці.