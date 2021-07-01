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Путін підписав закон про заборону заперечення «вирішальної ролі» СРСР у «розгромі нацистської Німеччини»

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав законопроєкт, який забороняє заперечувати «вирішальну роль» Радянського Союзу «в розгромі нацистської Німеччини».

Це передбачено новою статтею до закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

«Заборона публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і країн осі в ході Другої світової війни, заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії Союзу РСР при звільненні країн Європи», – йдеться в документі.

Заборона торкнеться публічних виступів, творів, ЗМІ та інтернету.

Путін також підписав закон, який передбачає заборону публічної демонстрації зображень воєнних злочинців Другої світової війни. Винятком є зображення, де відсутні ознаки пропаганди чи виправдання нацизму і «формується негативне ставлення до ідеології нацизму».

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