Проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% громадян – опитування

Соціологічна група «Рейтинг» до 30-річчя Незалежності України провела дослідження з загальною вибіркою в 20 тисяч респондентів, в перебігу якого з’ясувала, що проголошення Незалежності сьогодні загалом підтримали б 80% громадян.

«Не підтримали б – лише 15%, вагалися з відповіддю – 5%. Найвищий рівень підтримки Незалежності України серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%). Також більше тих, хто підтримав би Незалежність, серед мешканців західних та центральних регіонів та більш заможних. Попри розбіжності, не менше двох третин у кожній із демографічних груп підтримали б сьогодні проголошення Незалежності України», – йдеться в дослідженні.

За даними соціологів, 61% опитаних не жалкують зараз про розпад Радянського Союзу, натомість 32% – жалкують. Найбільше таких на південному сході країни, серед представників старшого покоління, менш забезпечених.

«Ностальгують за Радянським Союзом також ті, хто не підтримав би проголошення Незалежності, а також люди, які вважають свої найкращі часи вже в минулому. Відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України є діаметрально протилежними. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії – зростає», – мовиться в дослідженні.

Соціологи кажуть: за 30 років Незалежності України зросло покоління людей, яке за своїми поглядами, ідеями, цінностями та мріями помітно вирізняється серед інших демографічних груп.

« У соціологічних замірах за останні кілька років ідеологічні та регіональні відмінності стають менш вагомими, поступаючись віковому фактору. Молодь, яка народилася і зростала в нових умовах глобального світу та не знала бар’єрів радянського часу, сьогодні задає нові тренди життя, ламає стереотипи, традиції, формує нові запити. Це – покоління Незалежності», – констатують соціологи.

Крім того, кажуть дослідники, громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних (11% не відчувають себе такими), натомість європейцями – 26%, «радянською людиною» – 21%.

«Основні дві емоції, які відчувають, думаючи про Україну, – сум (37%) і гордість (34%). Зацікавленість відчувають 20%, радість і сором – по 18%, страх – 16%, байдужість і гнів – лише по 5%», – вказує «Рейтинг».

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.