Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. «Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе п’ять-десять-двадцять років... А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну», – згадує один з «батьків» української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо разом у фільмі від Радіо Свобода.
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День Незалежності України. 24 серпня 1991 (відео)
Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. «Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе п’ять-десять-двадцять років... А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну», – згадує один з «батьків» української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо разом у фільмі від Радіо Свобода.
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