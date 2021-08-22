Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

День Незалежності України. 24 серпня 1991 (відео)

День Незалежності України. 24 серпня 1991 (відео)
Embed
День Незалежності України. 24 серпня 1991 (відео)

No media source currently available

0:00 0:20:21 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

346 голосів за! 30 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України. Цьому передували кілька років багатотисячних акцій на підтримку виходу України зі складу Радянського союзу.

Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. «Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе п’ять-десять-двадцять років... А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну», – згадує один з «батьків» української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо разом у фільмі від Радіо Свобода.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG