Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. «Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе п’ять-десять-двадцять років... А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну», – згадує один з «батьків» української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо разом у фільмі від Радіо Свобода.



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