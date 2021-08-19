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Путч в СРСР 30 років тому: як це побачили у світі

30 років тому світ був вражений образками з Москви, де сталася спроба державного перевороту, але сотні тисяч людей вийшли протестувати проти комуністів-консерваторів, які оголосили в СРСР надзвичайний стан і намагалися скасувати реформи тодішнього радянського керівника Михайла Горбачова.

Фотографії працівників агентства «Асошієйтед прес» (Associated Press) у Москві потім здобудуть премію Пулітцера за репортажі з місць подій путчу серпня 1991 року і подальшого занепаду радянського режиму.

Фотограф AP Олександр Земляниченко кинувся на вулиці Москви вранці 19 серпня і дістався до будинку, де була канцелярія президента Росії Бориса Єльцина.

«Єльцина широко вважали поборником демократичних реформ, який протистояв консерваторам, що намагалися зберегти правління Комуністичної партії, – пригадує Земляниченко. – Його канцелярія в будівлі, яка вежею нависала над берегом річки і яку москвичі прозвали «Білим домом», стала точкою збору для тих, хто виступив проти путчу».

«Коли я дістався до будинку, там юрба оточувала танки, відправлені оточити будівлю, – розповідає Земляниченко. – Дехто з членів екіпажів танків виходив зі своїх машин і заявляв, що переходить на бік учасників протесту».

«Тоді прибув Єльцин і заліз на один із танків, щоб виступити з палкою промовою, закликаючи людей постати проти путчистів, – згадує кореспондент. – А я весь той хаотичний день фотографував демонстрантів навколо канцелярії Єльцина і бігав назад до нашого бюро, щоб проявити фотоплівки».

Фотографії Земляниченка й інших кореспондентів AP передавали засобам інформації в усьому світі за допомогою найсучаснішої на той час технології «електронних фотолабораторій», які отримували оцифровані фото з системи завантаження цифрових фотографій по знімку за хвилину – на зміну попередній системі, через яку чорно-біле фото передавалося за дев’ять хвилин, а кольорове за тридцять.

Ця нова система, також відома як PhotoStream, давала можливість передавати фотографії, відскановані в Москві, супутниковим зв’язком усім передплатникам агентства, які мали належне обладнання. На відміну від сучасної норми, коли цифрові фото пересилаються в вигляді комп’ютерних файлів, технологія PhotoStream 1991 року видавала на виході роздруковані знімки на фотопапері разом із пропонованими підписами.

Рано-вранці 23 серпня, коли завдяки масовим демонстраціям і переходові військ на бік Єльцина й Горбачова путч зазнав поразки, Земляниченко все ще був на вулицях, знімаючи «тріумфальні юрби по всьому місті».

«Я зловив момент, коли демонстранти скинули велику поставу Фелікса Дзержинського, засновника радянської таємної поліції, перед головною будівлею КДБ на Луб’янській площі, – розповів Земляниченко. – То був переламний момент, який символізував занепад репресивної радянської системи».

Архівні примірники роздруківок системи PhotoStream агентства Associated Press із їхніми первісними пропонованими підписами дають можливість поглянути на те, як роботи Земляниченка й його колег побачив світ у час невдалого путчу серпня 1991 року.
Колона радянської бронетехніки в Москві під командуванням офіцерів, які підтримали ватажків кремлівського путчу
1 Колона радянської бронетехніки в Москві під командуванням офіцерів, які підтримали ватажків кремлівського путчу
Вістки про зміну влади в СРСР з&rsquo;явилися рано-вранці 19 серпня, коли державне агентство &laquo;ТАСС&raquo; оголосило, що радянський керівник Михайло Горбачов не здатен виконувати свої обов&rsquo;язки &laquo;за станом здоров&rsquo;я&raquo;. Насправді Горбачов опинився під вартою попереднього дня, відпочиваючи в Криму, і утримувався там як в&rsquo;язень
2 Вістки про зміну влади в СРСР з’явилися рано-вранці 19 серпня, коли державне агентство «ТАСС» оголосило, що радянський керівник Михайло Горбачов не здатен виконувати свої обов’язки «за станом здоров’я». Насправді Горбачов опинився під вартою попереднього дня, відпочиваючи в Криму, і утримувався там як в’язень
Передвістя від природи? Якраз тоді, коли 18 серпня в СРСР почався невдалий путч, перед будинком президента США Джорджа Буша в Кенненбанкпорті в штаті Мен викинуло на берег мертвого кита (будинок Буша видно на задньому плані). Буш якраз перебував там у відпустці. До кінця року Радянський Союз перестав існувати.
3 Передвістя від природи? Якраз тоді, коли 18 серпня в СРСР почався невдалий путч, перед будинком президента США Джорджа Буша в Кенненбанкпорті в штаті Мен викинуло на берег мертвого кита (будинок Буша видно на задньому плані). Буш якраз перебував там у відпустці. До кінця року Радянський Союз перестав існувати.
У центрі Москви ознаками путчу стала бронетехніка, виведена на вулиці 19 серпня
4 У центрі Москви ознаками путчу стала бронетехніка, виведена на вулиці 19 серпня
Коли радянські танки їхали вулицями Москви на підтримку ватажків путчу, ця старша жінка вигукувала: &laquo;О Боже, чому танки? Люди, зупиніть ці танки!&raquo; &ndash; і намагалася сама кинутися, щоб зупинити їх
5 Коли радянські танки їхали вулицями Москви на підтримку ватажків путчу, ця старша жінка вигукувала: «О Боже, чому танки? Люди, зупиніть ці танки!» – і намагалася сама кинутися, щоб зупинити їх
На фото сім із членів &laquo;Групи восьми&raquo;, як назвали їх на Заході, ватажків кремлівського путчу. Вони проголосили &laquo;Державний комітет із надзвичайної ситуації&raquo;, відомий за російським скороченням ГКЧП, і призначили Геннадія Янаєва &laquo;виконувачем обов&rsquo;язків президента СРСР&raquo; замість Горбачова
6 На фото сім із членів «Групи восьми», як назвали їх на Заході, ватажків кремлівського путчу. Вони проголосили «Державний комітет із надзвичайної ситуації», відомий за російським скороченням ГКЧП, і призначили Геннадія Янаєва «виконувачем обов’язків президента СРСР» замість Горбачова
Люди починають збиратися під будівлею парламенту Росії під старими російськими прапорами-&laquo;триколорами&raquo; дорадянських часів після того, як радянські танки оточили в ній президента Росії Бориса Єльцина й інших тодішніх союзників Горбачова
7 Люди починають збиратися під будівлею парламенту Росії під старими російськими прапорами-«триколорами» дорадянських часів після того, як радянські танки оточили в ній президента Росії Бориса Єльцина й інших тодішніх союзників Горбачова
У Литві &ndash; яка проголосила незалежність від Радянського Союзу ще в березні 1990 року &ndash; громадяни відповіли на новини про переворот у Кремлі зведенням бетонних барикад, щоб урятувати будівлю парламенту республіки в Вільнюсі від захоплення радянськими військами
8 У Литві – яка проголосила незалежність від Радянського Союзу ще в березні 1990 року – громадяни відповіли на новини про переворот у Кремлі зведенням бетонних барикад, щоб урятувати будівлю парламенту республіки в Вільнюсі від захоплення радянськими військами
Радянські солдати обговорюють новини про путч 19 серпня в Потсдамі в Німеччині, у східній частині країни, яка ще за кілька місяців до того була відома як НДР. На серпень 1991 року в цій частині Німеччини все ще перебувало близько 200 тисяч радянських військових
9 Радянські солдати обговорюють новини про путч 19 серпня в Потсдамі в Німеччині, у східній частині країни, яка ще за кілька місяців до того була відома як НДР. На серпень 1991 року в цій частині Німеччини все ще перебувало близько 200 тисяч радянських військових
Мешканці столиці Польщі Варшави розхапують 19 серпня газети, щоб дізнатися останню інформацію про події в Москві
10 Мешканці столиці Польщі Варшави розхапують 19 серпня газети, щоб дізнатися останню інформацію про події в Москві
Єльцин на пресконференції 19 серпня в будівлі парламенту Росії закликав усіх до загального страйку
11 Єльцин на пресконференції 19 серпня в будівлі парламенту Росії закликав усіх до загального страйку
А пізніше 19 серпня Єльцин заліз на один із танків, які блокували будівлю парламенту, і фотографія цього його виступу перед демонстрантами стала символом протистояння ватажкам кремлівського путчу
12 А пізніше 19 серпня Єльцин заліз на один із танків, які блокували будівлю парламенту, і фотографія цього його виступу перед демонстрантами стала символом протистояння ватажкам кремлівського путчу
Пізно ввечері 19 серпня частина радянських солдатів у бронетехніці перестала підкорятися командуванню і підтримала Єльцина і Гробачова. Демонстранти вітали їх як героїв
13 Пізно ввечері 19 серпня частина радянських солдатів у бронетехніці перестала підкорятися командуванню і підтримала Єльцина і Гробачова. Демонстранти вітали їх як героїв
20 серпня солдати Таманської танкової дивізії вже захищали лідерів протистояння путчеві і демонстрантів, які були на їхньому боці
14 20 серпня солдати Таманської танкової дивізії вже захищали лідерів протистояння путчеві і демонстрантів, які були на їхньому боці
А тих солдатів, які 20 серпня ще підтримували ватажків путчу, мешканці Москви намагалися переконати підтримати російський народ
15 А тих солдатів, які 20 серпня ще підтримували ватажків путчу, мешканці Москви намагалися переконати підтримати російський народ
Танкіст Таманської дивізії з російським &laquo;триколором&raquo; під будівлею російського парламенту 20 серпня обслуговує кулемет своєї машини після дощу
16 Танкіст Таманської дивізії з російським «триколором» під будівлею російського парламенту 20 серпня обслуговує кулемет своєї машини після дощу
Демонстранти проти путчу заповнюють вулиці Москви перед будівлею Московської міської ради 20 серпня
17 Демонстранти проти путчу заповнюють вулиці Москви перед будівлею Московської міської ради 20 серпня
Єльцин виступає перед тисячами прихильників біля будівлі парламенту Росії 20 серпня, охоронці тримають навколо нього бронещити
18 Єльцин виступає перед тисячами прихильників біля будівлі парламенту Росії 20 серпня, охоронці тримають навколо нього бронещити
Демонстранти підгодовують солдатів, які перейшли на бік керівників опору путчеві, під будівлею парламенту Росії
19 Демонстранти підгодовують солдатів, які перейшли на бік керівників опору путчеві, під будівлею парламенту Росії
21 серпня Єльцин у виступі в парламенті Росії заявив, що ватажки путчу намагаються втекти з Москви
20 21 серпня Єльцин у виступі в парламенті Росії заявив, що ватажки путчу намагаються втекти з Москви
Горить радянська бронемашина, яку демонстранти облили бензином і підпалили, коли вона намагалася прорвати барикади навколо будівлі парламенту Росії в ніч на 21 серпня. Тоді внаслідок сутичок із військами загинули троє росіян, яких швидко назвали &laquo;жертвами путчу&raquo;
21 Горить радянська бронемашина, яку демонстранти облили бензином і підпалили, коли вона намагалася прорвати барикади навколо будівлі парламенту Росії в ніч на 21 серпня. Тоді внаслідок сутичок із військами загинули троє росіян, яких швидко назвали «жертвами путчу»
Колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварднадзе відвідав 21 серпня місце, де загинули демонстранти
22 Колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварднадзе відвідав 21 серпня місце, де загинули демонстранти
Горбачов, пробувши три дні в примусовій ізоляції в Криму, 22 серпня повернувся до Москви
23 Горбачов, пробувши три дні в примусовій ізоляції в Криму, 22 серпня повернувся до Москви
Мешканці Москви святкують 22 серпня провал путчу
24 Мешканці Москви святкують 22 серпня провал путчу
Тисячі демонстрантів у Москві святкують перемогу над ватажками радянського путчу з величезним біло-синьо-червоним старим російським прапором, який потім став офіційним державним
25 Тисячі демонстрантів у Москві святкують перемогу над ватажками радянського путчу з величезним біло-синьо-червоним старим російським прапором, який потім став офіційним державним

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