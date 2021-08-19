Путч в СРСР 30 років тому: як це побачили у світі

9 Радянські солдати обговорюють новини про путч 19 серпня в Потсдамі в Німеччині, у східній частині країни, яка ще за кілька місяців до того була відома як НДР. На серпень 1991 року в цій частині Німеччини все ще перебувало близько 200 тисяч радянських військових