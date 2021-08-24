День Незалежності 2021: головні урочистості, військовий парад і Марш захисників України (трансляція)

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Офіційні урочистості відбудуться в Києві на майдані Незалежності – церемонія підняття державного прапора, виконання Гімну України, промова президента Зеленського, святковий концерт.
О 10:00 – на Хрещатику військовий парад.
О 14:00 – Марш захисників України, в якому візьмуть участь ветерани війни на Донбасі.
Також 24 серпня Верховна Рада проведе позачергову сесію – депутати розглянуть законопроєкт про великий Державний герб України.
Всі ці події Радіо Свобода транслює наживо.
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