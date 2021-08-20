СБУ закликала українців «бути пильними» під час святкування Дня незалежності

Служба безпеки України напередодні святкування Дня незалежності закликала українців «бути пильними».

«Напередодні та під час святкування Дня Незалежності Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними. Адже у цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні. Служба безпеки України системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці у більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів», – мовиться у повідомленні.

У СБУ опублікували телефон гарячої лінії, відповідної електронної пошти, на які треба звертатися у наступних випадках:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;

Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності 24 серпня. У цей день по всій країні заплановані святкові заходи, а в Києві відбудеться військовий парад.