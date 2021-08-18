ПЦУ назвала дату приїзду патріарха Варфоломія до України

Вселенський патріарх Варфоломій почне свій візит до України 21 серпня, повідомляє Православна церква України.

За повідомленням, зустріч патріарха і молитва з нагоди його приїзду відбудуться о 10-й ранку в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

«22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської під відкритим небом відбудеться Божественна літургія, яку очолять двоє Предстоятелів: Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній», – йдеться в повідомленні.

ПЦУ запрошує вірян долучитися до зустрічі патріарха Варфоломія.

Офіс президента в травні 2021 року анонсував візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну в серпні.

24 серпня Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності. Влада України раніше повідомила, що цього дня відбудеться великий військовий парад. Крім того, до річниці Незалежності в Україну привезли першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика. На урочистості запросили лідерів іноземних держав.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви.

На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.