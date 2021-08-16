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Новини | Суспільство

СБУ заявляє про викриття агента російської розвідки на Херсонщині

Як стверджують у СБУ, чоловік збирав відомості про один із місцевих об’єктів критичної інфраструктури, представників українських спеціальних служб та людей, яких можна завербувати

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агента російської розвідки, заявляє СБУ 16 серпня.

За повідомленням, йдеться про місцевого жителя, пенсіонера армії СРСР, який співпрацював із Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії «з ідеологічних міркувань».

Як стверджують у СБУ, чоловік збирав відомості про охорону та облаштування одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури Херсонської області, ідентифіковував представників українських спеціальних служб, а також повідомляв про людей, які «могли б бути потенційними об’єктами для вербування».

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«У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено: засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями; зброю з набоями та вибухівку. Громадянину України повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Наприкінці липня СБУ повідомила про викриття агента російської військової розвідки в Черкаській області.

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