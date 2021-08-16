СБУ заявляє про викриття агента російської розвідки на Херсонщині

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агента російської розвідки, заявляє СБУ 16 серпня.

За повідомленням, йдеться про місцевого жителя, пенсіонера армії СРСР, який співпрацював із Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії «з ідеологічних міркувань».

Як стверджують у СБУ, чоловік збирав відомості про охорону та облаштування одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури Херсонської області, ідентифіковував представників українських спеціальних служб, а також повідомляв про людей, які «могли б бути потенційними об’єктами для вербування».

Читайте також: В Україні заочно судитимуть співробітника Генштабу ЗС Росії за підбурення до держзради – СБУ

«У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено: засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями; зброю з набоями та вибухівку. Громадянину України повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Наприкінці липня СБУ повідомила про викриття агента російської військової розвідки в Черкаській області.