Справу щодо так званого «заступника міністра інформації «ДНР» передано до суду – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального актц проти громадянина України – так званого «заступника міністра інформації «ДНР».

«За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого «заступника міністра інформації «ДНР», відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей «Русского мира», налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

В ОГП кажуть: чоловік у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області «неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних «інтерв’ю» бойовики катували військовополонених».

«Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у відомстві, йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму.