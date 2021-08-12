У квартирі затриманого за підозрою у шпигунстві на Росію британця знайшли російський прапор та нашивку «Беркуту»

У квартирі затриманого за підозрою у шпигунстві на Росію британця знайшли російський прапор, безкозирку Чорноморського флоту Росії та нашивку розформованого після Революції гідності українського спецпідрозділу «Беркут». Знімки з квартири оприлюднила газета Daily Mail, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

57-річний Девід Сміт був охоронцем посольства Великої Британії в Німеччині. Його заарештували напередодні, після декількох місяців спостереження за ним з боку британської контррозвідувальної служби MI5 та німецьких спецслужб.

Сміта підозрюють у передачі російській розвідці чутливої інформації щодо контртерористичних операцій. При цьому доступу до секретних документів він, швидше за все, не мав. Однак в силу своєї посади він міг непомітно проникати в приміщення, в які не повинен був мати доступу, припускає слідство.

Сміт жив у двокімнатній квартирі в Потсдамі, передмісті Берліна. У його квартирі знайшли нашивки чотирьох військових флотів Росії, поруч з книжковою шафою встановлено великий російський прапор, – свідчать знімки Daily Mail. Ще один, меншого розміру, стоїть поряд з телевізором. На книжковій шафі – безкозирка Чорноморського флоту. Ще одна кашкет, прикордонних військ, надітий на іграшкового ротвейлера.

Усередині шафи – нашивка розформованого загону спецпризначення «Беркут», модель радянського автомобіля і книги про психологію та саморозвиток російською мовою. Кілька з книг в шафі Сміта присвячені історії Третього Рейху. Ще одна – роман колишнього співробітника британської розвідки Джона ле Карре «Вбивство по-джентльменськи».