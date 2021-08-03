Ув’язнений у Росії громадянин США Пол Вілан чотири тижні не виходив на зв’язок

Громадянин США Пол Вілан, засуджений у Росії за шпигунство до 16 років колонії, за останні чотири тижні жодного разу не виходив на зв’язок зі своєю родиною і посольством США. Адвокатка Ольга Карлова, що представляє інтереси Вілана, повідомила про це агентству «Інтерфакс».

3 серпня адвокатка надіслала директору Федеральної служби виконання покарань Олександру Калашникову скаргу на недбалість співробітників виправної колонії №17. Карлова наприкінці липня намагалася зв’язатися з адміністрацією мордовської колонії, де відбуває покарання громадянин США, щоб дізнатися про долю Вілана і попросити про телефонну розмову з ним. Однак звернення захисниці залишилося без відповіді.

Кілька днів тому інший адвокат Пола Вілана, Володимир Жеребьонков, повідомив, що розмовляв із представниками колонії і дізнався, що його клієнт перебуває в штрафному ізоляторі. Раніше брат засудженого говорив, за даними посольства США, що Пол Вілан на початку липня був поміщений в одиночну камеру на 15 діб, а незабаром ще на 15 діб.