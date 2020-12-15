Засуджений у Росії американець Вілан заявив, що його тримають у бараку при температурі 5 градусів

Американець Пол Вілан, якого у Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві, в телефонній розмові зі своєю сім’єю поскаржився на умови утримання в мордовській виправній колонії.

За словами Вілана, у бараку, де його тримають, температура повітря не перевищує 5 градусів тепла, а в майстерні, де ув’язнені шиють одяг, ще холодніше. Крім того адміністрація колонії як і раніше не дає Вілану спати і будить його вночі кожні дві години. Всю цю інформацію передав агентству «Интерфакс» брат засудженого Девід Вілан.

Місяць тому Пол Вілан вже скаржився на регулярні порушення режиму сну. Американське посольство направляло в зв’язку з цим ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії, але відповіді на неї не отримала.

У свою чергу глава Громадської спостережної комісії Мордовії Валерій Крутов пояснював, що Вілан через статтю звинувачення вважається схильним до втечі, тому «в нічний час співробітники колонії кожні дві години зобов’язані підходити до нього, скидати ковдру і перевіряти його присутність». При цьому Крутов повідомив, що керівництво колонії все ж пообіцяло забезпечити засудженому повноцінний восьмигодинний сон. Пол Вілан стверджує, що цього не зроблено досі.

50-річний Уїлан був заарештований у Москві в грудні 2018 року та засуджений 15 червня 2020 рокупісля того, як прокурори заявили, що флеш-накопичувач, знайдений у Вілана, містить секретну інформацію.

Американець, який не визнає себе винним, відбуває покарання у виправній колонії №17 у російському регіоні Мордовія, приблизно за 350 кілометрів на схід від Москви.

США вимагають негайного звільнення Вілана, назвавши поводження з ним та його засудження «жахливими».