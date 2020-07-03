Вирок американцю Полу Вілану в Росії набув чинності – адвокат

Вирок американцю Полу Вілану в Росії набув чинності, повідомила адвокат Ольга Карлова 3 липня.

За його словами, Вілан залишається у слідчому ізоляторі «Лефортово». Наразі незрозуміло, коли його перевезуть до колонії.

Інший адвокат Вілана, Володимир Жеребенков, заявив 23 червня, що його клієнт не подаватиме апеляцію на вирок, тому рішення суду набуде чинності без жодних затримок. Він висловив сподівання, що США та Росія домовляться про обмін ув’язненими.

За даними ЗМІ, у червні Москва та Вашингтон обговорювали можливий обмін Вілана на росіян Віктора Бута та Костянтина Ярошенка.

Американця Пола Вілана затримали в готельному номері в Москві в грудні 2018 року, його звинувачують в отриманні секретної інформації.

15 червня Московський міський суд у Росії засудив Вілана до 16 років позбавлення волі, визнавшив його винним у шпигунстві. В останньому слові Вілан заявив про свою невинуватість. Він та його захист наполягали на виправдувальному вироку. Сторона звинувачення вимагала для Вілана 18 років колонії суворого режиму.