Посол США: секретний суд над Віланом є «знущанням над правосуддям»

Посол США в Росії Джон Салліван назвав «знущанням над правосуддям секретний суд» у справі американського громадянина Пола Вілана, звинуваченого Москвою у шпигунстві.

Заява з'явилася після того, як 25 травня стало відомо, що російська прокуратура просить для Вілана 18 років колонії суворого режиму.

«У процедурі, яка ховається за зачиненими дверима, немає законності. Вона – непрозора, нечесна і необ'єктивна», – заявив Салліван у коментарі, поширеному у твітері речницею посольства Ребеккою Росс.

Як повідомив адвокат Вілана Володимир Жеребенков у коментарі російському агентству «Інтерфакс», вирок його підзахисному оголосять 15 червня. Захист американця наполягає на невинуватості Вілана й просить про виправдовувальний вирок.

Пола Вілана затримали в готельному номері в Москві в грудні 2018 року, його звинувачують в отриманні секретної інформації, максимальний термін ув’язнення за цими звинуваченнями становить 20 років.

Вілан заперечує звинувачення і каже, що справа сфабрикована. Родина американця повідомила, що на момент затримання він був у Москві на весіллі. Американські високопосадовці закликали Москву звільнити Вілана і розкритикували російську владу за «ганебне поводження» з ним.