США вимагають у Росії забезпечити консульський доступ до затриманого «шпигуна»

Сполучені Штати висунули вимогу забезпечити консульський доступ до свого громадянина, якого затримала Федеральна служба безпеки Росії. Про це 31 грудня повідомив представник Державного департаменту США.

Американська сторона вимагає, згідно з Віденською конвенцією, щоб до затриманого Пола Вілана забезпечили доступ консульських уповноважених осіб.

Раніше у понеділок 31 грудня російська влада офіційно сповістила США про затримання американського громадянина, якого обвинувачують у шпигунстві.

У повідомленні російських спецслужб зазначено, що стосовно Вілана порушено кримінальну справу за шпигунство. Термін покарання, згідно з російським законодавством, може сягати до 20 років тюремного ув’язнення.

Вдень 31 грудня ФСБ повідомила, що ще 28 грудня затримала громадянина США «під час шпигунської акції».