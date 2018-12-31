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31 Грудень 2018, Київ 22:56
Новини | Міжнародні

США вимагають у Росії забезпечити консульський доступ до затриманого «шпигуна»

Російський і американський прапори біля посольства Сполучених Штатів у Москві

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Сполучені Штати висунули вимогу забезпечити консульський доступ до свого громадянина, якого затримала Федеральна служба безпеки Росії. Про це 31 грудня повідомив представник Державного департаменту США.

Американська сторона вимагає, згідно з Віденською конвенцією, щоб до затриманого Пола Вілана забезпечили доступ консульських уповноважених осіб.

Раніше у понеділок 31 грудня російська влада офіційно сповістила США про затримання американського громадянина, якого обвинувачують у шпигунстві.

У повідомленні російських спецслужб зазначено, що стосовно Вілана порушено кримінальну справу за шпигунство. Термін покарання, згідно з російським законодавством, може сягати до 20 років тюремного ув’язнення.

Вдень 31 грудня ФСБ повідомила, що ще 28 грудня затримала громадянина США «під час шпигунської акції».

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