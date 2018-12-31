ФСБ затримала в Москві громадянина США за звинуваченням у шпигунстві

У Москві співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали громадянина США Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Проти американця порушили кримінальну справу, йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

ФСБ заявляє, що громадянин США затриманий «під час шпигунської акції», деталі якої не розголошуються. Посольство США в Москві поки не прокоментувало інцидент.

Зазначається, що американця затримали 28 грудня, але ФСБ офіційного оголосив про операцію лише через три дні.