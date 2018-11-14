Шпигунський скандал у Австрії: Курц заявив про бажання зберегти діалог з Росією

Відень не буде у односторонньому порядку висилати російських дипломатів через скандал з підозрюваним у шпигунстві колишнім австрійським військовим. Про це сьогодні на прес-конференції у Відні повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він додав, що вважає шпигунство на території своєї країни неприйнятним, але хоче зберегти діалог з Росією.

Курц зазначив, що уряд Австрії вчинив правильно, коли повідомив громадськоscnm про справу відставного австрійського полковника. У російському МЗС однак заявили, що Відень повинен був адресувати свої підозри Москві безпосередньо, не залучаючи ЗМІ.

Слідчі вважають, що затриманий минулого тижня військовослужбовець із кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро, твердить прокуратура.

Затриманий чоловік під час допитів визнав інкриміновані йому правопорушення. Через цей інцидент міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії.

Земельний суд Зальцбурга відмовився заарештувати підозрюваного.

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