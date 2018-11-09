МЗС Росії викликало австрійського посла після арешту в Австрії підозрюваного в шпигунстві

Міністерство закордонних справ Росії 9 листопада викликало посла Австрії в Москві, повідомляють світові інформагенції. Так російське зовнішньополітичне відомство відреагувало на аналогічний крок австрійського уряду і загалом на повідомлення про затримання в Австрії підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Міністерство закордонних справ Австрії раніше 9 листопада викликало чільного дипломата з посольства Росії в цій країні через затримання полковника австрійської армії у відставці, якого підозрюють у шпигунстві.

Як повідомив офіційний представник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер, служба військової контррозвідки розкрила випадок шпигунства за допомогою «дружньої спецслужби». Щодо відставного офіцера, ім'я якого не називається, порушено кримінальну справу.

Газета Kronen Zeitung повідомила раніше про розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За даними видання, за свої послуги він отримав близько 300 тисяч євро.

Канцлер Австрії Себастьян Курц і міністр оборони Маріо Кунасек виступили 9 листопада зі спеціальною заявою на цю тему. Керівник австрійського уряду різко засудив дії спецслужб Росії в Європі і заявив, що «шпигунство неприпустиме».

Курц також оголосив, що через шпигунський скандал міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала заплановану на початок грудня поїздку до Росії.

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