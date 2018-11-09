МЗС Австрії викликало дипломата Росії через затримання шпигуна

Міністерство закордонних справ Австрії 9 листопада викликало дипломата з посольства Росії в цій країні через затримання полковника австрійської армії у відставці, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляють міжнародні інформагенції Reuters, DPA та інші.

Як повідомив офіційний представник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер, служба військової контррозвідки розкрила випадок шпигунства за допомогою «дружньої спецслужби». Щодо відставного офіцера, ім'я якого не називається, порушено кримінальну справу.

Газета Kronen Zeitung повідомила раніше про розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За даними видання, за свої послуги він отримав близько 300 тисяч євро. Газета зазначає, що «підозрюваний діяв дуже професійно». Обіймаючи незначну посаду в штабі австрійської армії, кожні два тижні він зустрічався зі своїм російським куратором «Юрієм» і отримував від нього завдання. Здобуті відомості він передавав за допомогою зашифрованих листів або за допомогою супутникового зв'язку.

Канцлер Австрії Себастьян Курц і міністр оборони Маріо Кунасек виступили 9 листопада зі спеціальною заявою на цю тему. Керівник австрійського уряду різко засудив дії спецслужб Росії в Європі і заявив, що «шпигунство неприпустиме».

Курц також оголосив, що через шпигунський скандал міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала заплановану на початок грудня поїздку до Росії.

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