Російська прокуратура просить для американця Вілана 18 років колонії – адвокат

Російська прокуратура просить для обвинуваченого в шпигунстві американця Пола Вілана 18 років колонії, повідомив його адвокат Володимир Жеребенков у коментарі агентству «Інтерфакс».

«Під час дебатів сторін у Московському міському суд прокурор попросив дуже жорстке покарання – 18 років у колонії суворого режиму», – сказав Жеребенков.

За його словами, вирок оголосять 15 червня. Захист американця наполягає на невинуватості свого клієнта й просить про виправдовувальний вирок.

Пола Вілана затримали в готельному номері в Москві в грудні 2018 року, його звинувачують в отриманні секретної інформації, максимальний термін ув’язнення за цими звинуваченнями становить 20 років.

Вілан заперечує звинувачення і каже, що справа сфабрикована. Родина американця повідомила, що на момент затримання він був у Москві на весіллі. Американські високопосадовці закликали Москву звільнити Вілана і розкритикували російську владу за «ганебне поводження» з ним.