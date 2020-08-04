Росія: американець Пол Вілан етапований до колонії

Американець Пол Уїлан, засуджений у Росії до 16 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, відбуватиме покарання в колонії в Мордовії, інформує російська служба Радіо Свобода.

Він уже етапований туди із московського слідчого ізолятора «Лефортово», повідомила інформагенції ТАСС адвокатка засудженого Ольга Карлова. Захисниця послалася на інформацію, отриману від брата Вілана, Дейвіда. Карлова додала, що в СІЗО їй відповіли відмовою на прохання прокоментувати ці дані.

Сам Дейвід Вілан у розмові з «Інтерфаксом» послався на дані посольства Великої Британії. У Пола Вілана є підданство цієї країни, а також громадянства Ірландії та Канади. У російській Федеральній службі виконання покарань дипмісії підтвердили, що Пол прибув до Мордовії 1 серпня. Там він перебуває в карантині протягом 20 днів у колонії №18, а потім буде переведений до колонії №17, сказав Дейвід Вілан.

15 червня Московський міський суд засудив Пола Вілана до 16 років колонії суворого режиму. Свою провину американець не визнав, але вирок вирішив не оскаржувати, оскільки сподівається, що його обміняють.

Захист засудженого заявляв, що має непідтверджену інформацію про можливість такого рішення у вересні. Обізнане джерело повідомило «Інтерфаксу», що Москва і Вашингтон активно обговорюють імовірність обміну Вілана на засуджених у США Костянтина Ярошенка та Віктора Бута через процедуру помилування цих людей президентами двох країн.