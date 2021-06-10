Росія: американця Вілана визнали «схильним до втечі з колонії»

Американець Пол Вілан, якого в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві, був визнаний «схильним до втечі». Про це розповіла адвокатка Ольга Карлова після відвідування Вілана в мордовській колонії.

За словами захисниці, через особливий статус у ув’язненого більш суворий режим ув’язнення. Наприклад, працювати він може тільки в першу зміну і після обіду не може виходити на прогулянку. Кожні дві години Вілана будить наглядач для перевірки. Через це лікар вказав на проблеми зі здоров’ям у ув’язненого, зазначила адвокатка.

Крім іншого, за словами Карлової, він отримав п’ять стягнень за різні порушення.

Карлова зазначила, що захист має намір подати клопотання про видворення Вілана з Росії, оскільки його дії не завдали реальної шкоди. Адвокатка сказала ТАСС, що натомість до Росії для подальшого відбування покарання можуть бути передані російські громадяни, які перебувають у в’язницях США, можливо, Віктор Бут або Костянтин Ярошенко. «Ми розраховуємо, що це питання буде обговорюватися на зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена», – додала Карлова.

Клопотання про видворення Вілана для відбуття покарання в США, за словами захисту, подадуть до Мосміськсуду відразу після російсько-американського саміту. Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков у відповідь на це заявив журналістам, що ніяких дій, що стосувалися б Вілана, вони не ведуть.

50-річний Уїлан був заарештований у Москві в грудні 2018 року та засуджений 15 червня 2020 року після того, як прокурори заявили, що флеш-накопичувач, знайдений у Вілана, містить секретну інформацію.

Американець, який не визнає себе винним, відбуває покарання у виправній колонії №17 у російському регіоні Мордовія, приблизно за 350 кілометрів на схід від Москви.

США вимагають негайного звільнення Вілана, назвавши поводження з ним та його засудження «жахливими».