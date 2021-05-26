Ув’язненому в Росії американцю відмовили у вакцинації, він захворів на COVID-19

Ув’язнений у Росії колишній американський морський піхотинець Тревор Рід захворів на COVID-19 після того, як тюремна адміністрація відхилила запит посольства США про щеплення для нього від коронавірусу. Про це повідомила сім’я Ріда.

17 травня Рід почав відчувати кашель та лихоманку, ці симптоми погіршувалися протягом тижня. Пізніше він втратив нюх.

«Незважаючи на очевидні симптоми, вчора співробітники в’язниці дозволили йому з’явитися до суду для перевірки документів, і суддя, який розглядає його апеляцію, відмовився призначити будь-які додаткові медичні тести», – заявила родина Ріда.

Вони повідомили, що «деякий час назад» посольство США зверталося до адміністрації в’язниці щодо вакцинації їхнього громадянина, але їм відмовили.

«У Тревора зараз COVID в результаті токсичного поєднання некомпетентності, нерозсудливості і злостивості з боку російської влади. Зайве говорити, що якщо з Тревором щось трапиться, ми покладемо всю відповідальність за це на російський уряд», – мовиться у заяві.

Тревор Рід відбуває дев’ятирічний термін ув’язнення після того, як у липні минулого року його засудили за звинуваченням у застосуванні насильства відносно представника влади. Уряд США та Рід відкинули ці звинувачення і поставили під сумнів справедливість судового розгляду.

Рід – один з декількох американських громадян, які в останні роки постали перед судом в Росії за звинуваченнями, які їхні сім’ї, прихильники і в деяких випадках уряд США назвали сфабрикованими.

Інший колишній морський піхотинець США, 50-річний Пол Вїлан, був засуджений московським судом до 16 років тюремного ув’язнення у травні 2020 року за звинуваченням у шпигунстві. Сполучені Штати охарактеризували процес як «знущання над правосуддям».

Сполучені Штати схиляють Росію до звільнення Вілана та Ріда. Це питання, ймовірно, виникне, коли президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть свій перший двосторонній саміт у червні.