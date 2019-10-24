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24 Жовтень 2019, Київ 14:55
Новини | Міжнародні

Американець Пол Вілан заявив, що у московському СІЗО йому погрожували пістолетом

RUSSIA -- Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained on suspicion of spying, stands inside a defendants' cage as he attends a court hearing regarding the extension of his detention, in Moscow, September 17, 2019

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Заарештований в Росії за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Вілан стверджує, що охоронець московського слідчого ізолятора погрожував йому пістолетом. Про це американець заявив на засіданні Лефортовського суду Москви, вимагаючи відведення прокурора.

Як повідомляє агентство «Интерфакс», на думку обвинуваченого, наглядове відомство не реагує на звернення про порушення прав Вілана.

Представник Федеральної служби виконання покарань, у свою чергу, відкинув скаргу Вілана, заявивши журналістам, що співробітники СІЗО, що працюють з підозрюваними, не озброєні.

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24 жовтня суд продовжив термін утримання Пола Вілана під вартою до 29 грудня.

Пола Вілана затримали в кінці минулого року. Відтоді він перебуває в ізоляторі «Лефортово». За версією російського слідства, колишній американський військовий збирав у Росії інформацію, що містить державну таємницю. Вілану загрожує від 10 до 20 років колонії. Свою провину заарештований не визнає.

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