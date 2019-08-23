Росія: звинуваченому в шпигунстві американцеві продовжили арешт, він заявив про побиття в СІЗО

Заарештований у Росії за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Вілан поскаржився на охоронців слідчого ізолятора, заявивши, що вони завдали йому травму. Він сказав про це, виступаючи в Лефортовському суді Москви 23 серпня, який, попри заяви американця, продовжив йому арешт до 29 жовтня.

49-річний Вілан, який має, крім американського, громадянство Канади, Ірландії і Великої Британії, заявив, що з ним жорстоко поводилися охоронці СІЗО.

Виступаючи в Лефортовський суді, Вілан також звинуватив Федеральну службу безпеки Росії в порушенні його прав. Про це, як і про травму в СІЗО, знають в прокуратурі, що не нічого не роблять, стверджує американець.

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Вілан заявив відвід прокурору. Та відповіла, що ця вимога не входить до переліку підстав для виведення її з судового засідання.

Пізніше американець поскаржився в суді на погане самопочуття, але відмовився від виклику «швидкої допомоги», стверджуючи, що серед лікарів не буде фахівця, здатного кваліфіковано оцінити його стан. Коли лікарі все ж прибули, вони вирішили не шпиталізувати підсудного.

Пола Вілана затримали в кінці минулого року. Відтоді він перебуває в ізоляторі «Лефортово». За версією російського слідства, колишній американський військовий збирав у Росії інформацію, що містить державну таємницю.

Вілану загрожує від 10 до 20 років колонії. Свою провину заарештований не визнає.