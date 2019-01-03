Захист затриманого в Росії американця оскаржив його арешт

Адвокат затриманого в Росії за «шпигунство» громадянина США повідомив, що оскаржив взяття американця під арешт.

Як сказав адвокат Володимир Жеребенков, він просить звільнити його підзахисного, колишнього морського піхотинця Пола Вілана, під заставу до початку розгляду справи. Він додав, що ще 29 грудня суд узяв американця під арешт на два місяці.

За словами адвоката, американець «поводиться конструктивно», а слідчі ставляться до нього «людяно і професійно».

Жеребенков не став коментувати повідомлень, що Вілана вже офіційно обвинуватили у шпигунстві.

Попереднього дня, 2 січня, державний секретар США Майкл Помпео заявляв, що Вашингтон вимагає пояснень від Москви про конкретні підстави затримання Пола Вілана, а в разі, якщо визнає ці підстави необґрунтованими, буде вимагати його негайного звільнення.

Того ж дня затриманого відвідав у Москві посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Гантсман, а потім у телефонній розмові з його родиною розповів про цю зустріч.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності американця. В разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на запрошення на весілля друга.

Про затримання Пола Вілана в Москві оголосили наступного дня по тому, як Кремль оприлюднив новорічне вітання президента Володимира Путіна президентові США Дональдові Трампу, в якому російський керівник заявив, що відкритий до діалогу з Вашингтоном.

Кілька тижнів тому у США громадянка Росі Марина Бутіна визнала себе в суді винною в тому, що незаконно діяла як агент Кремля. Перед тим Кремль заперечував, що Бутіна була російською агенткою, і навіть влаштував кампанію в соцмережах на її захист.

У минулому Росія час від часу вдавалася до арештів іноземців із метою обміняти їх на своїх шпигунів, викритих і арештованих в інших країнах.