Родина затриманого в Росії американця заявляє, що він приїхав на весілля, а не шпигувати

Родина затриманого в Росії за підозрою в шпигунстві громадянина США заявляє про його невинуватість. Родичі наполягають, що Пол Вілан приїхав до Москви на весілля свого друга, який одружується з росіянкою.

У заяві, яку має Радіо Свобода, рідні Вілана кажуть, що востаннє він виходив на зв’язок 28 грудня. «Це на нього не схоже», – йдеться в заяві.

Рідні кажуть, що переживають за безпеку Вілана. «Його невинуватість безсумнівна, і ми сподіваємося, що його права поважатимуть», – заявляють рідні.

48-річному Вілану, який є колишнім морським піхотинцем, може загрожувати від 10 до 20 років ув’язнення за висунутими в Росії обвинуваченнями.

Подробиць, чого саме стосуються звинувачення у російській ФСБ не дають.

Напередодні Сполучені Штати Америки висунули вимогу до Росії забезпечити консульський доступ до свого громадянина.

31 грудня російська влада офіційно сповістила США про затримання американського громадянина, якого обвинувачують у шпигунстві.

Затримання відбулося на тлі заяви президента Росії Володимира Путіна, який у новорічному привітанні американському колезі Дональду Трампу написав, що Москва відкрита до діалогу з Вашингтоном.

Відносини між США і Росією залишаються напруженими через низку питань, зокрема, дії Росії в Україні і Сирії, ймовірне втручання Москви у президентські вибори в США і її причетність до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.