Посол США відвідав затриманого в Росії американця

Посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Гантсман відвідав затриманого в Москві громадянина США Пола Вілана, якого Росія звинувачує у «шпигунстві», повідомили в Державному департаменті США.

«Посол Гантсман висловив підтримку Віланові і запропонував допомогу посольства», – мовиться також у короткому повідомленні з Вашингтона.

Раніше 2 січня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявляла, що Москва надала США консульський доступ до затриманого.

Перед тим державний секретар США Майкл Помпео висловлював сподівання, що найближчим часом США зможуть отримати консульський доступ до свого громадянина, арештованого в Росії за підозрою у шпигунстві. У разі, якщо затримання невиправдане, США будуть домагатися негайного звільнення американця, додав держсекретар.

У Росії Федеральна служба безпеки 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на весілля друга. За словами родини, від нього не було вісток від 28 грудня.

Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності американця. В разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Про затримання Пола Вілана в Москві оголосили наступного дня по тому, як Кремль оприлюднив новорічне вітання президента Володимира Путіна президентові США Дональдові Трампу, в якому російський керівник заявив, що відкритий до діалогу з Вашингтоном.

Кілька тижнів тому у США громадянка Росі Марина Бутіна визнала себе в суді винною в тому, що незаконно діяла як агент Кремля. Перед тим Кремль заперечував, що Бутіна була російською агенткою, і навіть влаштував кампанію в соцмережах на її захист.

У минулому Росія час від часу вдавалася до арештів іноземців із метою обміняти їх на своїх шпигунів, викритих і арештованих в інших країнах.