Затриманий у Москві американець має також британське підданство – The Times

Затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві американець є також британським підданим. Про це пише видання The Times.

Зазначається, що представники посольства США у Москві поділилися цією інформацією зі своїми британськими колегами.

Речник міністерства закордонних справ Британії заявив виданню, що «представники на місцях подали звернення про отримання консульського доступу до британського громадянина, затриманого в Росії».

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності американця. В разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на запрошення на весілля друга.

Адвокат затриманого в Росії за «шпигунство» громадянина США повідомив, що оскаржив взяття американця під арешт.