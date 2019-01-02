США сподіваються на швидкий доступ до американця, арештованого в Росії як «шпигуна» – держсекретар

Сполучені Штати Америки сподіваються, що найближчим часом зможуть отримати консульський доступ до свого громадянина, арештованого в Росії за підозрою у шпигунстві, заявив державний секретар США Майкл Помпео.

У разі, якщо затримання невиправдане, США будуть домагатися негайного звільнення американця, додав держсекретар, перебуваючи з візитом у Бразилії.

У Росії Федеральна служба безпеки 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви, запрошений на весілля. За словами родини, від нього не було вісток від 28 грудня.

Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності американця. В разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Про затримання Пола Вілана в Москві оголосили наступного дня по тому, як Кремль оприлюднив новорічне вітання президента Володимира Путіна президентові США Дональдові Трампу, в якому російський керівник заявив, що відкритий до діалогу з Вашингтоном.

Кілька тижнів тому у США громадянка Росі Марина Бутіна визнала себе в суді винною в тому, що діяла як агент Кремля. Перед тим Кремль заперечував, що Бутіна була російською агенткою, і навіть влаштував кампанію в соцмережах на її захист.

У минулому Росія час від часу вдавалася до арештів іноземців із метою обміняти їх на своїх шпигунів, викритих і арештованих в інших країнах.