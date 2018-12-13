Росіянка Бутіна визнала провину в порушенні закону США про іноземних агентів

Росіянка Марія Бутіна, яку в Сполучених Штатах Америки звинувачують у незаконному лобіюванні інтересів Росії, визнала провину в змові з метою порушення американських законів про іноземних агентів. Виступаючи 13 грудня в суді у Вашингтоні, вона погодилася співпрацювати зі слідством, повідомляє агенція Reuters.

Обвинувачена визнала провину лише за одним пунктом звинувачення. Решту злочинів, які їй інкримінують, зокрема, в незаконній роботі на Росію, Бутіна відкидає. На даний час Бутіній загрожує до п’яти років в’язниці, угода з прокуратурою може передбачати більш короткий термін. Вирок оголосять наступного року.

Уклавши угоду зі слідством, Бутіна, за законами США, відмовилася від відкритого судового процесу за участю 12 присяжних. Також вона позбулася права подати апеляцію на вирок, який їй винесуть. Вона може бути депортована і втратила можливість подавати петицію про отримання громадянства США.

Про можливість укладення угоди американські ЗМІ повідомили кілька днів тому. Раніше Бутіна категорично відмовлялася визнавати себе винною в просуванні інтересів Росії без реєстрації іноземним агентом у США і йти на угоду з американською владою.

30-річну Марію Бутіну затримали 15 липня. Їй інкримінують незадекларовані дії як лобіста на користь іноземного уряду. Самі по собі такі дії порушенням не є, якщо особа офіційно зареєструється як «іноземний агент».

Прокурори звинувачують Бутіну у підтриманні зв’язків з американськими політиками й політичними організаціями під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

МЗС Росії вимагало звільнити росіянку.