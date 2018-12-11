Путін каже, що дізнався про існування Бутіної після її арешту у США

Президент Росії Володимир Путін заявив 11 грудня, що до арешту Марії Бутіної в липні 2018 року не чув про жінку, яку в Сполучених Штатах звинувачують у незаконному лобіюванні на користь Росії. За словами Путіна, коли він запитав російські спецслужби про 30-річну Бутіну, то йому відповіли, що ніхто не знає про її існування.

«Їй загрожує 15 років за ґратами. За що? Я запитав усіх керівників наших розвідувальних служб, що відбувається. Про неї ніхто не знає», – сказав російський лідер.

Після затримання у США Бутіна кілька місяців не визнавала себе винною в тому, що діяла як незареєстрований агент російського уряду. 10 грудня звинувачена в незаконному лобіюванні 30-річна росіянка заявила через своїх адвокатів, що збирається змінити свідчення, в яких називала себе невинуватою.

Бутіна керувала невеликою російською групою «Право на зброю». Її пов’язують із російським політиком Олександром Торшиним, союзником президента Володимира Путіна.

Міністерство юстиції США вважає, що зусилля Бутіної були частиною секретної кампанії російського уряду, спрямованої на вплив на політиків високого рівня, зокрема, Дональда Трампа, як під час його виборчої кампанії, так і після обрання президентом США.