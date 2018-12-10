Росіянка Бутіна може визнати свою провину у США

У США звинувачена в незаконному лобіюванні інтересів Росії Марія Бутіна заявила через своїх адвокатів, що збирається змінити свідчення, в яких називала себе невинуватою. Поки невідомо, в чому саме вона збирається визнати провину, інформують американські ЗМІ.

Сторона захисту планує провести слухання в період до 13 грудня. Раніше надхоили повідомлення, що Бутіна веде переговори з федеральною прокуратурою про можливе завершення кримінальної справи.

30-річна Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Її затримали в США 15 липня. Бутіну звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів. На думку американських правоохоронців, для просування інтересів Кремля росіянка мала намір вплинути на ключових спонсорів Республіканської партії, в тому числі пов’язаних із впливовою у США Національною стрілецькою асоціацією.