Обвинувачена в США росіянка Бутіна розраховує на досудове врегулювання справи

У США обвинувачена в незаконному лобіюванні інтересів Росії Марія Бутіна веде переговори з федеральною прокуратурою про можливе досудове врегулювання її кримінальної справи. Це випливає із судових документів і заяв родини Бутіної.

Адвокати Бутіної і прокуратура в поданому до суду документі заявили, що «залишаються оптимістично налаштованими на досудове вирішення» справи. А російське державне агентство новин ТАСС 20 листопада написало, що сім’я Бутіної очікує, що її адвокатам вдасться досягти угоди, щоб закрити справу.

29-річну студентку університету у Вашингтоні Марію Бутіну затримали 15 липня. Їй інкримінують незадекларовані дії як лобіста на користь іноземного уряду. Самі по собі такі дії порушенням не є, якщо особа офіційно зареєструється як «іноземний агент».

Прокурори звинувачують Бутіну у підтриманні зв'язків з американськими політиками й політичними організаціями під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл стверджує, що вона не є російським агентом. Вона сама також відкидає звинувачення. МЗС Росії вимагає звільнити росіянку.