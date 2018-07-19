Нові деталі звинувачень проти росіянки Бутіної

Росіянка, проти якої Міністерство юстиції США в понеділок висунуло звинувачення у незаконній діяльності як агента впливу Москви, була в постійному контакті з російською розвідкою. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Вона намагалась запропонувати секс в обмін на посаду в організації, на яку вона мала впливати, йдеться в документах обвинувачення.

В судових документах прокурори також наполягали на досудовому затриманні Бутіної через високий ризик її втечі. Зокрема, прокурори уряду США наголосили на «природі висунутих звинувачень, можливих вироків та потужних доказів її провини, а також значних зв'язках за кордоном», пише NPR.

«Через те, що Бутіну було виявлено як незаконного агента Росії, існує значних ризик того, що вона звернеться до тих, з ким вона змовлялась в уряді за допомогою в організації її втечі зі США», – йдеться в судових документах.

Агенти ФБР отримали листування від березня 2017 року між Бутіною та Олександром Торшиним, російським посадовцем, який, за повідомленнями, був її основним контактом в Росії. Торшин, як зазначається, писав: «Ти перевершила Анну Чепмен. Вона позує з іграшковими пістолетами, а твої фото публікують зі справжніми».

Чепмен належала до мережі так званих «незаконних» оперативників розвідки, яку викрило ФБР в 2010 році. Після викриття Чепмен певний час була в центрі уваги преси.

ФБР заявило, що попри особисті стосунки Бутіної з особою, яку називають «Особа 1» в судових документах і в якій преса впізнала Пола Ериксона – спеціаліста зі збору коштів на політичні проекти – вона «пропонувала іншій особі секс в обмін на посаду в організації, що становила для неї особливий інтерес. Далі в документах йдеться про те, що Бутіна скаржилась на співмешкання з «Особою 1».

Бутіна провадила свою дільність без реєстрації в Міністерстві юстиції США як лобіста.

29-річна Марія Бутіна діяла за вказівками Олександра Торшина, російського банкіра, який перебуває під санкціями США і який став членом Національної стрілецької асоціації США, йдеться в матеріалах звинувачення. Мовиться, що він також мав коротку зустріч з Дональдом Трампом на одній з подій NRA.

На основі аналізу електронних повідомлень ФБР дійшло висновку, що Торшин був ментором і куратором Бутіної. Бутіна, як і Торшин, є пожиттєвими членами NRA.

В соціальних мережах Бутіна презентувала себе мисливцем-любителем зброї.

Адвокат Бутіної заперечує звинувачення в тому, що вона є російською агенткою.

Серед іншого, ФБР наводить такі приклади її діяльності: участь в Національному молитовному сніданку та політичних подіях, організація обідів, запрошення NRA до Москви та використання NRA для організації зустрічей з політиками.

Бутіна не приховувала те, що вона росіянка, однак приховувала, що була агентом Москви, натомість, представляючись студенткою American University.

Серед іншого, вона змогла придбати квитки на Національний молитовний сніданок 2017 року і запросила росіян, яких обрав Торшин. Вона говорила знайомому американцю: «ми приходимо, щоб налагодити спілкування «з чорного входу», пише The Washington Times.

Пан Торшин, довірена особа Путіна і підозрюваний у банківських злочинах в Іспанії, мав великі шанси на особисту зустріч з Трампом перед сніданком. Однак помічник виявив, що Торшин має юридичні проблеми і зустріч було скасовано.

Звинувачення проти Бутіної висунув прокурор округу Колумбія, який діяв окремо від слідства, що проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер стосовно можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.