Суд у США арештував Бутіну, яку вважають російською «агенткою»

Суд у Вашингтоні арештував без права внесення застави росіянку Марію Бутіну.

Бутіна перебуватиме під вартою на час судового процесу. Дату судового розгляду ще не визначили.

Росіянка не визнає своєї вини.

Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.

Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.

Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.

Бутіну звинувачують не в шпигунстві чи перебуванні в лавах російської розвідки. Як і в справі Пола Манафорта, ідеться про незадекларовані дії як лобіста на користь іноземного уряду. Самі по собі такі дії порушенням не є, якщо особа офіційно зареєструється як «іноземний агент».

Бутіна була затримана 15 липня. Прокурори звинувачують Бутіну в підтриманні під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина зв'язків з американськими політиками й політичними організаціями. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Торшин, який є непублічною особою, наразі не прокоментував справу. Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл стверджує, що вона не є російським агентом, а російська інформаційна агенція «Інтерфакс» 17 липня процитувала російського партнера Бутіної, вказуючи, що вона не є шпигуном.